Primo evento del Team Vannacci: la giornalista di destra Totolo a Pinerolo

“È un argomento conflittuale, ma al centro dei discorsi di Vannacci e di attualità: la violenza sulle donne per mano di immigrati”. Gianluca D’Aloia, responsabile locale del Team Vannacci, introduce così l’incontro che si terrà venerdì 26, alle 18, al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7 (ingresso libero).

Protagonista la giornalista di destra Francesca Totolo che presenta il suo libro ‘Le vite delle donne contano. Lola, Pamela e Desirée: quando l’immigrazione uccide’ (Altoforte Edizioni), modera il direttore di vocepinerolese.it e consigliere comunale Dario Mongiello.

L’arrivo di Totolo a Pinerolo ha già suscitato la reazione della sinistra cittadina e del Pinerolese, con la presa di posizione di Avs, con Europa Verde Pinerolo e Sinistra Italiana Pinerolo-Val Pellice che parlano di “Un libro che raccoglierebbe tutti i crimini degli ‘immigrati,

clandestini e richiedenti asilo’, quali ‘omicidi, stupri e aggressioni’. L’autrice, vicina a Casapound, volutamente ignora le statistiche ufficiali; finge di non sapere che questi crimini vengono commessi,

in larghissima maggioranza, da cittadini italiani”.

Una presa di posizione a cui replica il Team: “Totolo è una giornalista di inchiesta, di idee conservatrici, di destra, che negli ultimi 12 mesi è presenza fissa a molti incontri del Mondo al contrario e della Lega. Il suo libro è corredato da fonti, tra cui il Viminale e a margine della presentazione verrà dato spazio come di consueto a eventuali domande, ma saranno domande, non un dibattito o un talk show”.