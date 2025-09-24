Sport e salute, riapre la Franzoj per la stagione invernale

Da lunedì 29 settembre 2025 la piscina Franzoj di strada Antica di Collegno 211 apre ufficialmente la stagione invernale, offrendo al pubblico torinese un’ampia programmazione di nuoto libero. La struttura, punto di riferimento per gli appassionati di sport acquatici della zona ovest della città, propone orari diversificati per consentire a studenti, lavoratori e famiglie di ritagliarsi un momento di attività fisica e benessere durante la settimana.

Gli spazi dedicati al nuoto libero saranno disponibili nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 15.10 alle 16.50 (3 corsie riservate) e dalle 20.10 alle 21.40

Martedì e giovedì: dalle 12.20 alle 14

Sabato: dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.10

Un calendario che mira a soddisfare esigenze diverse, dalle pause pranzo dei lavoratori agli allenamenti serali degli sportivi, fino agli spazi del sabato ideali per famiglie e bambini. Per ulteriori informazioni, prenotazioni o chiarimenti, è possibile contattare la segreteria della piscina al numero 011 723090. Con la sua programmazione regolare e gli spazi dedicati al benessere, la Piscina Franzoj si conferma un punto saldo dello sport di quartiere anche per la stagione fredda.