A Usseglio, tutto pronto per la Festa della transumanza e degli orti di montagna



Torna nel primo fine settimana di ottobre ad Usseglio la Festa della Transumanza e degli Orti di Montagna, un evento dedicato alle famiglie e a chi vuole riscoprire antiche tradizioni e antichi sapori della valle. La Festa è patrocinata dalla Città metropolitana di Torino ed è una sorta di arrivederci alle mandrie che, dopo aver passato un’estate sui verdi pascoli, tornano verso il fondovalle o la pianura. I partecipanti alla transumanza potranno seguire le mandrie che scendono verso il paese, dove saranno accolte in una grande festa. La discesa sarà accompagnata dal suono dei “rudun”, i campanacci delle mucche. I bambini potranno gustare la merenda di una volta, con pane, burro e zucchero, ma anche scoprire come viene prodotto il formaggio nel laboratorio interattivo in programma sabato 4 ottobre alle 17.

Il ritrovo dei partecipanti alla transumanza è fissato per le 13,30 del sabato nel piazzale dell’albergo Furnasa, dove si potranno acquistare le canne da pastore, i cappelli e le magliette per prendere parte alla discesa, che partirà alle 14,30. Alle 14 del giorno prefestivo e alle 9 di domenica 5 ottobre aprirà i battenti il mercato contadino con i produttori locali di patate di montagna, mele di antiche varietà piemontesi, ortaggi e formaggi d’alpeggio. Entro martedì 30 settembre è possibile prenotare al numero telefonico 379-1718210 la partecipazione alla Cena del Marghé, che si terrà nel salone comunale polivalente. Nel Pranzo del Pastore di domenica 5 ottobre la Pro Loco di Usseglio proporrà la polenta con i contorni a scelta. Nel pomeriggio alle 14,30 si potranno gustare le frittelle di mele e, a partire dalle 15,30, assistere alle danze dei gruppi folkloristici di Viù.

Le informazioni aggiornate sulla manifestazione si trovano nei profili social www.facebook.com/ProLocoUsseglio e www.instagram.com/prolocousseglio, ma per contattare la Pro Loco si può anche chiamare il numero telefonico 379-1718210 o scrivere a prolocousseglio@gmail.com

In entrambe le giornate sarà possibile visitare il Museo Tazzetti e l’Ecomuseo dei Minerali in frazione Margone. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito Internet www.museotazzetti.it o, per quanto riguarda l’Ecomuseo dei minerali, chiamare i numeri telefonici 349-5628540 o 347-0337818.