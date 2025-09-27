Controlli a tappeto al mercato di porta Palazzo: sequestrati verdure, frutta e 72 litri di latte

Sequestrati diversi prodotti durante i controlli da parte dei Carabinieri del Nas al mercato Centrale di Porta Palazzo. Tra questi: prodotti ortofrutticoli di vario genere, privi dell’indicazione obbligatoria dell’origine del prodotto; 72 litri di latte (fresco, crudo e kefir) privi di etichettatura obbligatoria o completamente anonimo e privo di tracciabilità.

Durante i controlli negli esercizi commerciali, il personale del NAS di Torino ha inoltre effettuato diverse sanzioni amministrative per un totale di 40 mila euro e sequestrato 150 kg di prodotti carnei, caseari e ittici conservati in maniera non conforme alle norme igienicosanitarie; 350 kg di prodotti carnei e ittici privi di tracciabilità; 200 litri di olio privi di documentazione che ne attesti l’origine.