La Piccola Orchestra Avion Travel apre la nuova stagione del FolkClub

Dal 2 ottobre al 20 dicembre porterà sul palco di via Perrone alcuni dei protagonisti più originali e sorprendenti della scena musicale internazionale.

Un cartellone che si apre il 2 e 3 ottobre con il ritorno, dopo vent’anni, della Piccola Orchestra Avion Travel, e che prosegue con l’energia argentina di El Mate Trio, i 25 anni di carriera dei Willos’, l’eleganza jazz di Olivia Trummer Trio e l’attesissima unica data italiana di Marc Ribot, con la presentazione del nuovo album Map of a Blue City. Accanto a loro, il country d’autore di Sam Outlaw, le sonorità ipnotiche degli Huun-Huur-Tu, il ritorno di Moni Ovadia con Yiddish Blues, la raffinata ricerca sonora de L’Antidote, l’intimismo visionario di Galapaghost, la forza del flamenco di Marco Flores, il virtuosismo jazz di Thomas Dobler, Furio Di Castri, Dado Moroni ed Enzo Zirilli, il viaggio nel Greenwich Village di Dylan con Elijah Wald, il ritorno a Torino della cantautrice newyorkese Erene Mastrangeli e la nuova collaborazione internazionale di The North Wind.

Per info e programma: https://www.folkclub.it/it/