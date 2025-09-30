Cimitero Monumentale, nuovi lavori di sostituzione dei lucernari

Via libera dalla Giunta al secondo lotto di lavori di sostituzione dei lucernari al cimitero Monumentale di Torino. Le aree interessate dagli interventi sono i complessi loculi della VII Ampliazione (gruppi 19, 20, 22, 24, 41) e della VIII Ampliazione (gruppo 42).

Il progetto prevede la sostituzione integrale delle finestre in vetrocemento, ormai in stato di degrado, posizionati lungo la pavimentazione dei marciapiedi al piano terra. Contestualmente sarà effettuata la riqualificazione dei vani di alloggiamento.

Particolare attenzione sarà rivolta a garantire la sicurezza dei percorsi sia al piano 0 che negli spazi interrati sottostanti. “Con questi interventi di ripristino dei lucernari si garantiscono condizioni di visita più sicure della cittadinanza, preservando al contempo il decoro storico e architettonico del Cimitero Monumentale, patrimonio della nostra città", dichiara l’assessora Chiara Foglietta.

L’avvio di questa seconda fase di lavori, per una spesa di 256mila euro finanziata con fondi di AFC Torino, è previsto per il 2026.