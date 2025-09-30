Terrore in strada a Mirafiori sud: uomo accoltellato da uno sconosciuto con passamontagna

Terrore in strada a Mirafiori sud, dove Roberto (nome di fantasia) è stato aggredito ed accoltellato da un uomo incappucciato nel piccolo parco tra via Togliatti e via Fleming. Un grave violenza consumata non in piena notte, ma nel tardo pomeriggio di venerdì scorso.

L'aggressione

Roberto era infatti uscito da casa sua a piedi intorno alle 19.15 per comprare le sigarette nella tabaccheria di zona, quando ha attraversato la piccola area verde. Qui improvvisamente un malvivente che indossava una felpa con cappuccio nero ed un passamontagna gli è saltato addosso, facendolo cadere a terra di schiena. Il rapinatore ha poi estratto un coltello da cucina di medie dimensioni, per poi avventarsi contro la vittima.

Dopo averlo colpito con un fendente alla caviglia destra, l'aggressore si è dato alla fuga verso via Barbera. Roberto si è quindi faticosamente rialzato e ha raggiunto casa sua, dove ha chiamato il fratello che ha prima chiesto aiuto ai vicini e poi chiamato 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale Mauriziano dove è stato visitato: fortunatamente la ferita non era grave. La prognosi è di dieci giorni.

Il rapinatore

Una violenza che poteva avere un epilogo ben peggiore: solo per un caso la vittima è stata colpita alla caviglia. Non sono noti i motivi dell'aggressione: l'uomo non ha mai parlato, era vestito di nero e indossava guanti e passamontagna del medesimo colore.