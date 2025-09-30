 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 30 settembre 2025, 10:15

Giaveno: sabato 4 ottobre il convegno “Fungo Porcino. Una Montagna di Funghi”

L’inaugurazione del PalaFungo, il giorno prima, venerdì 3 ottobre, per Fungo in Festa 2025, che si svolgerà fino al 12 ottobre 2025, con il momento centrale, domenica 12 ottobre, dedicato alla 44ª Fiera Regionale del Fungo Porcino di Giaveno

Mancano pochissimi giorni all’apertura ufficiale dell’edizione 2025 di Fungo in Festa, la manifestazione che celebra il prodotto di eccellenza di Giaveno: il fungo porcino. 

Nata dalla forte sinergia tra la Città di Giaveno e la Proloco Giaveno, Fungo in Festa in programma dal 3 al 12 ottobre 2025 si concluderà con uno dei momenti centrali della manifestazione la 44ª Fiera Regionale del Fungo Porcino di Giaveno

Una manifestazione di qualità quella di Giaveno - dichiara l’Assessore Enti locali della Regione Piemonte Enrico Bussalino - che si pone l’obiettivo di far conoscere un prodotto del territorio, il fungo porcino, da diversi punti di vista: enogastronomico, culturale, ambientale e scientifico”.

L’apertura di Fungo in festa è prevista dunque per venerdì 3 ottobre con il taglio del nastro del PalaFungo (in Piazza Monsignor del Bosco) a cura della Proloco di Giaveno

All’interno della struttura si terranno gustosissime cene con menu a base di fungo porcino con piatti realizzati dallo chef Manuel Raffa del ristorante Gli Amici della Tora (3 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno di funghi porcini fritti e trifolati, dolce e bevande incluse 38 €). Nell’ottica della massima inclusività sono previsti menu vegetariani, senza glutine e bimbi (15 €). 

Ma il PalaFungo sarà anche il fulcro del divertimento con spettacoli musicali e danzanti e della cultura con il 5° Convegno del Fungo Porcino di Giaveno di sabato 4 ottobre

Il convegno di questa edizione - dal titolo Fungo Porcino. Una Montagna di Funghi - pone al centro del dibattito la conservazione e valorizzazione degli ecosistemi montani, nonché il giusto equilibro necessario tra la passione per la micologia e il rispetto per l’ambiente. Il convegno moderato da Marco Fedele, Direttore creativo e comunicazione della Fiera Regionale del Fungo di Giaveno vedrà la partecipazione istituzionale di Enrico Bussalino, Assessore Enti locali della Regione Piemonte, di Stefano Olocco, Sindaco della Città di Giaveno e di Ivana Usseglio Viretta, Presidente Pro Loco Giaveno.

A disquisire sulle tematiche del convegno Carlo Giacone, Vicesindaco e Assessore al turismo della Città di Giaveno, Bruno Mecca Cici, Presidente Coldiretti Torino, l’Architetto Germano Tagliasacchi, Direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus e promotore di ALTISSIME - Torino incontra le sue montagne, progetto di valorizzazione culturale economica e sociale delle terre alte in programma a Torino dal 17 al 19 ottobre, la scrittrice e giornalista Paola Gula, la micologa Ramona Losano, Dario Ujetto creatore del blog Eatpiemonte e ideatore di Emporio Sabaudo, il biologo e divulgatore scientifico Claudio Rolando.

9 giorni imperdibili di sapori, divertimento e cultura a Giaveno.

Ufficio Turistico Giaveno

piazza San Lorenzo, 34

Tel. +39 0119374053 

e-mail: infoturismo@comune.giaveno.to.it

Per aggiornamento in tempo reale della manifestazione:

@cittàdigiaveno

@ufficioturisticogiaveno

@giavenocittàdelfungo

