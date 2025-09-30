Giaveno: sabato 4 ottobre il convegno “Fungo Porcino. Una Montagna di Funghi”

Mancano pochissimi giorni all’apertura ufficiale dell’edizione 2025 di Fungo in Festa, la manifestazione che celebra il prodotto di eccellenza di Giaveno: il fungo porcino.

Nata dalla forte sinergia tra la Città di Giaveno e la Proloco Giaveno, Fungo in Festa in programma dal 3 al 12 ottobre 2025 si concluderà con uno dei momenti centrali della manifestazione la 44ª Fiera Regionale del Fungo Porcino di Giaveno.

“Una manifestazione di qualità quella di Giaveno - dichiara l’Assessore Enti locali della Regione Piemonte Enrico Bussalino - che si pone l’obiettivo di far conoscere un prodotto del territorio, il fungo porcino, da diversi punti di vista: enogastronomico, culturale, ambientale e scientifico”.

L’apertura di Fungo in festa è prevista dunque per venerdì 3 ottobre con il taglio del nastro del PalaFungo (in Piazza Monsignor del Bosco) a cura della Proloco di Giaveno.

All’interno della struttura si terranno gustosissime cene con menu a base di fungo porcino con piatti realizzati dallo chef Manuel Raffa del ristorante Gli Amici della Tora (3 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno di funghi porcini fritti e trifolati, dolce e bevande incluse 38 €). Nell’ottica della massima inclusività sono previsti menu vegetariani, senza glutine e bimbi (15 €).

Ma il PalaFungo sarà anche il fulcro del divertimento con spettacoli musicali e danzanti e della cultura con il 5° Convegno del Fungo Porcino di Giaveno di sabato 4 ottobre.

Il convegno di questa edizione - dal titolo Fungo Porcino. Una Montagna di Funghi - pone al centro del dibattito la conservazione e valorizzazione degli ecosistemi montani, nonché il giusto equilibro necessario tra la passione per la micologia e il rispetto per l’ambiente. Il convegno moderato da Marco Fedele, Direttore creativo e comunicazione della Fiera Regionale del Fungo di Giaveno vedrà la partecipazione istituzionale di Enrico Bussalino, Assessore Enti locali della Regione Piemonte, di Stefano Olocco, Sindaco della Città di Giaveno e di Ivana Usseglio Viretta, Presidente Pro Loco Giaveno.

A disquisire sulle tematiche del convegno Carlo Giacone, Vicesindaco e Assessore al turismo della Città di Giaveno, Bruno Mecca Cici, Presidente Coldiretti Torino, l’Architetto Germano Tagliasacchi, Direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus e promotore di ALTISSIME - Torino incontra le sue montagne, progetto di valorizzazione culturale economica e sociale delle terre alte in programma a Torino dal 17 al 19 ottobre, la scrittrice e giornalista Paola Gula, la micologa Ramona Losano, Dario Ujetto creatore del blog Eatpiemonte e ideatore di Emporio Sabaudo, il biologo e divulgatore scientifico Claudio Rolando.

9 giorni imperdibili di sapori, divertimento e cultura a Giaveno.

Ufficio Turistico Giaveno

piazza San Lorenzo, 34

Tel. +39 0119374053

e-mail: infoturismo@comune.giaveno.to.it

Per aggiornamento in tempo reale della manifestazione:

@cittàdigiaveno

@ufficioturisticogiaveno

@giavenocittàdelfungo