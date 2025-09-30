A Moncalieri Italia Viva accende la campagna elettorale: presentata la lista per il voto del 2026

Mancano ancora otto mesi al voto, ma Italia Viva ha giocato d'anticipo a Moncalieri, presentando già a fine settembre la lista per il voto amministrativo della prossima primavera.

Morabito e 21 alla prima esperienza politica

22 i nomi presentati da Michele Morabito, capolista e assessore della giunta Montagna, unico con esperienze politiche. Per tutti gli altri si tratta di un debutto assoluto. La metà dei candidati sono donne, " che hanno deciso di metterci la faccia per portare un valore aggiunto al centrosinistra. Abbiamo ascoltato il territorio per arrivare a formare questa lista, abbiamo serietà, entusiasmo e competenza per questa avventura che mette al centro le persone e ha come unico fine il bene di Moncalieri. Dobbiamo andare a vincere nel 2026", ha dichiarato Morabito.

Uno alla volta, i vari candidati si presentano. Dalla titolare di un bar tabacchi ad una impiegata amministrativa, dall'ex dipendente comunale alla veterinaria alla cittadina che 23 anni fa aveva lasciato la Romania per Moncalieri. Oltre all'assessore uscente, che sarà il capolista, ecco Andreina Basileo, Elena Brosteanu, Daniela Costa, Cristina Di Lisio, Tiziana Gallicchio, Daniela Ianetta, Emanuela Minniti, Fabiana Moretti, Roberta Persinotto, Barbara Saltamassi, Paola Sciuto, Gaetano Apicella, Paolo Balduzzi, Alessandro Catania, Salvatore Cinieri, Paolo Fiorito, Simone Leandro, Daniele Moliterni, Davide Musco, Francesco Napoli e Salvatore Pezzano.

Presenti esponenti regionali e nazionali

Alla presentazione della lista di Italia Viva erano presenti la consigliera regionale Vittoria Nallo, la segretaria provinciale Mariangela Ferrero ma soprattutto l'onorevole Davide Faraone (vicepresidente Nazionale di Italia Viva) e la presidente regionale, senatrice Silvia Fregolent. Faraone ha sottolineato "il lavoro fatto in questi anni a Moncalieri dalla giunta", ringraziando il sindaco Montagna (presente in sala). Bisogna costruire le condizioni per una continuità, la società civile darà un contributo alla politica e ad un partito che vuole ottenere un risultato importante".

"Partire da chi ha un lavoro rende le persone autenticamente genuine, con la possibilità di rendere la politica migliore", ha aggiunto Silvia Fregolent facendo notare come Italia Viva abbia già presentato un programma oltre che la lista. "È cresciuta una classe dirigente in questi anni, il regalo che mi porto a casa è la continuità nel cambiamento che ci distingue dagli altri", ha poi concluso il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

"Guardiamo oltre, non fermiamoci a quanto fatto"

"Con il mio partito (il Pd, ndr) e le altre componenti c'è una logica di alleanza che non pone veti ma apre a nuove esperienze. Siamo stati insieme facendo squadra e costruendo visioni comuni. L'obiettivo deve essere fare ancora meglio, non fermandoci a quanto realizzato in questi anni ma guardando oltre", ha concluso Montagna. E adesso si aspetta la decisione del Pd e del tavolo di coalizione per la scelta del candidato sindaco, attesa per il mese di ottobre.