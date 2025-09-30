Humanitas | 30 settembre 2025, 11:15

Congresso di cardiologia “Guidelines Camp”

Torna a Torino il congresso dedicato al cuore, che vedrà tra i partecipanti alcuni tra gli specialisti più importanti del Piemonte e della Lombardia. Sarà l’occasione in cui potranno discutere le nuove linee guida cardiologiche europee presentate al recente congresso europeo di cardiologia.

Il congresso Guidelines Camp 2025, in programma il 4 ottobre 2025, si terrà presso l’NH Collection Torino Piazza Carlina (Piazza Carlo Vittorio Emanuele II, 15).

Nel comitato scientifico e nell’organizzazione tre specialisti Humanitas delle strutture di Torino: il dottor Francesco Milone, responsabile della Cardiologia di Humanitas Gradenigo e delegato regionale S.I.C.O.A. per il Piemonte, la dottoressa Elena Coletti Moia, cardio oncologa di Humanitas Gradenigo e presidente regionale A.R.C.A. Piemonte, e la dottoressa Patrizia Presbitero, responsabile del Dipartimento Cardiovascolare delle strutture Humanitas di Torino.  

Il convegno affronterà le nuove linee guida ESC 2025, con particolare focus su tematiche quali: la malattia cardiovascolare durante la gravidanza, le valvuolopatie, le linee guida sulle dislipidemie del 2019, le miocarditi e le pericarditi, e non solo. Si discuterà anche dell’ottimizzazione della terapia medica nel paziente con sindrome coronarica cronica e di nuove terapie per la CMP ipertrofica e per l’obesità.

Il corso, che è stato inserito dal provider 4MEDIVERSE nel programma formativo 2025, garantirà ai partecipanti l’acquisizione di 5,6 crediti formativi. Per ottenere i crediti sarà inoltre necessario registrare una presenza effettiva ai lavori scientifici non inferiore al 90% e ottenere esito positivo al questionario di apprendimento.

La partecipazione al congresso è gratuita. L’accreditamento è rivolto alle figure professionali di Medico chirurgo per le seguenti specializzazioni: Angiologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Nefrologia, Neurologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Medicina Generale (Medici di Famiglia). Per maggiori dettagli sulla modalità di iscrizione si rimanda alla scheda di iscrizione in allegato, da compilare e inviare all’indirizzo email iscrizioni@formediverse.net.



 

