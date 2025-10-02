Svolta su piazza Ploto: l’ex municipio lascerà spazio a una nuova piazza [FOTO]

Il 17 gennaio una delle sei volte interne è crollata. Un segno delle criticità statiche dell’immobile, per la maggioranza, che hanno spinto il sindaco Luca Salvai e i suoi a una svolta su piazza Ploto: l’ex municipio di Abbadia Alpina lascerà spazio a una piazza.

Il Comune di Pinerolo ha approvato il progetto di demolizione con il benestare della Commissione locale del paesaggio, arrivato a fine luglio: resteranno in piedi solo delle colonne in pietra e della muratura al piano terra, per ricordare l’impianto dell’edificio originario.

Il nuovo spazio sarà un luogo di incontro e socialità e il progetto prevederà la riqualificazione della pavimentazione, l’inserimento di elementi di arredo urbano e la piantumazione di un albero ad alto fusto, simbolo di rigenerazione. I costi sono in fase di definizione, quando sarà pronta la variante architettonica al progetto, i lavori, interrotti per il crollo, potranno riprendere.