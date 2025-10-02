Uomo di scuola e di spettacolo, Beinasco piange la scomparsa di Remo Rostagno

Beinasco piange la scomparsa di Remo Rostagno, scomparso pochi giorni fa all'età di 85 anni. Uomo di scuola e di spettacolo, era considerato tra i padri dell’animazione e del teatro per ragazzi in Italia.

Il profondo legame con Beinasco

Nato a Pinasca, in Val Chisone, nel 1940, Rostagno ha avuto con Beinasco un legame profondo e duraturo. Maestro elementare, ha insegnato per molti anni presso la scuola “De Amicis” di Beinasco, affiancando all’attività didattica un costante impegno culturale e teatrale. Attento all’educazione civica e alla creatività, ha intrecciato il lavoro scolastico con pratiche di animazione teatrale e musicale, partecipando negli anni ’60 e ’70 a significative esperienze di sperimentazione educativa che univano scuola, teatro e comunità. A partire dal 1965, insieme a Nino Colombo, ha contribuito alla nascita della prima biblioteca di pubblica lettura di Beinasco, assumendone sin da subito il ruolo di primo bibliotecario volontario. Un impegno che lo colloca tra i pionieri della promozione culturale del territorio.

Il legame con la comunità beinaschese è proseguito negli anni attraverso l’insegnamento, l’organizzazione di spettacoli e laboratori, e una costante attività di volontariato culturale. Tra i promotori del concorso letterario “Nino Colombo”, ha fatto parte della giuria fin dalle prime edizioni, mantenendo il suo contributo fino agli ultimi anni.

Importanti progetti nazionali

La sua opera ha avuto rilievo anche a livello nazionale. Collaboratore del musicista Sergio Liberovici, ha curato laboratori scolastici e progetti di educazione civica presentati anche alla Biennale di Venezia. Autore e regista di testi teatrali, è noto in particolare per il dramma Kohlhaas, scritto insieme a Marco Baliani. Convinto del valore del teatro come strumento educativo, ha promosso esperienze innovative che intrecciavano narrazione, musica e partecipazione attiva dei bambini. Ha inoltre pubblicato saggi e riflessioni, tra cui il volume Teatro corpo democrazia, sintesi delle sue esperienze pedagogiche e teatrali.

Il dolore dell'Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale di Beinasco, riconoscente per il contributo prezioso che Remo Rostagno ha offerto alla crescita culturale della comunità, si unisce al cordoglio della famiglia e di quanti ne hanno condiviso il cammino umano e professionale.