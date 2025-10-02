Castelli Aperti: le dimore storiche aperte nel Torinese

Domenica 5 ottobre prosegue l’edizione 2025 di Castelli Aperti, il circuito che da trent’anni rende accessibili al pubblico alcune tra le più suggestive dimore storiche del Piemonte. Sarà una giornata intensa, che intreccia il fascino di borghi, castelli e musei alla vitalità di eventi, mostre e iniziative culturali.

In provincia di Alessandria le aperture si distribuiscono tra Acqui Terme, dove il Castello dei Paleologi con il Civico Museo Archeologico accoglie i visitatori insieme alla raffinata Villa Ottolenghi Wedekind, che unisce l’esperienza della visita guidata a una degustazione di vini, e Alluvioni Piovera, con il Castello di Piovera che ospita la mostra Cinemoda arricchita da visite guidate e danze storiche curate dal gruppo torinese Il Ventaglio d’Argento. Nel Monferrato, il borgo di Rosignano celebra la trentesima edizione di Vendemmia in Arte, una manifestazione che porta per le vie del centro enogastronomia, artigianato e tradizioni locali, con l’Infernotour dedicato alle cantine sotterranee.

Il torinese completa la mappa delle aperture con alcune delle dimore più amate dal pubblico di Castelli Aperti. Al Castello di Masino, bene FAI, è possibile visitare gli interni e il grande parco monumentale, mentre a Chieri il Castello di Castelguelfo si apre con visite guidate e a Piossasco la settecentesca Casa Lajolo affianca il percorso multimediale alla mostra Giardini filosofici. Lo spirito dei luoghi dell’illustratrice Rossana Bossù, che sarà presente per accompagnare i visitatori in una narrazione artistica delle sue opere. Completano l’offerta il Castello di Pralormo, noto per i suoi giardini e le collezioni storiche, e il Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, sede di mostre ed eventi culturali di rilievo.