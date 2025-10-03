Torino ricorda Norma Cossetto: una rosa al Giardino delle Vittime delle Foibe

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 18, il Giardino Vittime delle Foibe di Torino ospiterà l’iniziativa nazionale “Una Rosa per Norma Cossetto”, promossa dal Comitato 10 Febbraio.

La cerimonia prevede la deposizione di una rosa e una breve allocuzione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria dei Martiri delle Foibe e degli Esuli istriani, fiumani e dalmati.

“Con questo gesto semplice ma denso di significato - spiegano dal Comitato -, vogliamo onorare una giovane donna simbolo della tragedia delle foibe e ricordare tutte le vittime di quella pagina dolorosa della storia italiana”. L’iniziativa si inserisce all’interno di una rete di commemorazioni che si svolgeranno contemporaneamente in numerose città italiane.