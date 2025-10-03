Alessandro Borghi presenta al Cinema Reposi "Testa o croce?" di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

Al Cinema Reposi, la proiezione evento di “Testa o croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, che si terrà mercoledì 8 ottobre al cinema Multisala Reposi alle ore 20.30.

Ospiti della serata saranno Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, registi del film - già presentato con grande successo al Festival di Cannes 2025 - insieme al protagonista Alessandro Borghi.



Il lungometraggio è stato realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund, è stato presentato al 78° Festival di Cannes in concorso “Un certain regard” e al 78° Festival di Locarno nella sezione “Piazza Grande”. Una produzione Ring Film e Cinema Inutile con Rai Cinema; in associazione con Andromeda Film e Cinemaundici; in collaborazione con Volos Films Italia

La trama

Agli inizi del '900, il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma per vendere agli italiani il mito della frontiera, a colpi di fucili a salve e spettacoli di cowboy. Qui, nella cornice di una gara di doma divenuta leggenda tra cowboys e butteri italiani, Rosa, giovane moglie del signorotto locale, si innamora di Santino, il buttero che vince la sfida. In seguito all'omicidio del marito, Rosa e Santino fuggono insieme, ma la giustizia, come sempre, è venduta al miglior offerente e sulla testa di Santino viene messa una grossa taglia. Con Buffalo Bill sulle loro tracce, Rosa sogna l’America, quella vera, non quella dei manifesti pubblicitari con i bisonti, ma il suo sogno dovrà fare i conti con la realtà. Perché, come in ogni ballata western che si rispetti, il destino lancia la moneta. E spesso, la verità resta sepolta sottoterra.