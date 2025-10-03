Volley A1/F: Monviso Volley, una stagione per crescere

Anno di svolta per la pallavolo pinerolese, con la squadra che non porta più il nome della città, ma di un simbolo che unisce due province: il Monviso.

“Cerchiamo un territorio che ci accompagni e di far crescere la società per portare a casa dei risultati” ha spiegato stasera il dg Gianni Fattori alla presentazione del nuovo roster e delle nuove maglie della Wash4green Monviso Volley al Grande Teatro di Villafranca Piemonte.

Il nuovo presidente, Enrico Galleano, che ha preso il posto di Claudio Prina ed è sempre il main sponsor, ha parlato di “continuazione di un progetto importante, strutturandosi sempre di più”.

Il ds Francesco Cicchiello invece ha spiegato le scelte in un mercato altamente competitivo: “Abbiamo messo due pilastri, confermando il libero Ilenia Moro e scegliendo Ilaria Battistoni in palleggio, che seguivamo da tempo. Ma siamo anche stati bravi a chiudere in fretta trattative importanti come quella per Malual, un opposto che metto dopo Antropova ed Egonu”.

Coach Michele Marchiaro, alla sua settimana stagione tra Pinerolo e Villafranca ha descritto la squadra come “disponibile e ricettiva”, nonché “stimolante”, ma il nostro valore “ce lo dirà solo l’impatto con le avversarie”. E si parte subito forte: lunedì 6 ottobre, alle 20,30, al Pala Bus Company arriva Scandicci, una delle marziane del campionato.