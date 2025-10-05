Torino Spettacoli, la nuova stagione tra classici, commedie e musical

Torino Spettacoli alza il sipario sulla stagione 2025/26, confermando la sua vocazione di teatro stabile privato capace di unire tradizione e innovazione, con un cartellone che attraversa generi e linguaggi diversi, pensato per coinvolgere pubblici di ogni età.

Il Teatro Erba ospiterà il 27° Festival di Cultura Classica, con grandi testi di Euripide, Plauto, Cicerone e Sofocle accanto a riletture contemporanee. La Grande Prosa porterà in scena autori come Molière, Goldoni, Neil Simon e Tennessee Williams, oltre a monologhi dedicati a figure simbolo come Artemisia Gentileschi, Alda Merini e Marilyn Monroe.

Spazio anche al giallo con le celebri trame di Agatha Christie, alla risata con la rassegna “Ridere fa bene” (tra cabaret e commedie brillanti con artisti come Marco & Mauro e Trelilu), e alla valorizzazione delle compagnie locali con la sezione “Piemonte in scena”. Non mancheranno gli spettacoli di attualità su temi sociali e civili.

Per famiglie e ragazzi, la rassegna Family propone musical e fiabe senza tempo, da Il Mago di Oz a Mammamiabella!, accompagnati dal format della mascotte “La Balena… canta!”, ormai simbolo della compagnia.

