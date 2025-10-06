 / Scuola e formazione

Scuola e formazione | 06 ottobre 2025, 14:49

Aule allagate al Liceo artistico del Buniva di Pinerolo: cinque inagibili

All’origine una probabile perdita nell’impianto di riscaldamento

Aule allagate al Liceo artistico del Buniva di Pinerolo: cinque inagibili

C’è probabilmente una perdita nell’impianto di riscaldamento all’origine dell’allagamento di alcune aule del Liceo artistico, che si trova all’interno del Buniva di via dei Rochis a Pinerolo. Impianto che è in fase di verifica per la sua prossima accensione.

Stamattina, lunedì 6 ottobre, cinque sono risultate inagibili, ma la scuola ha comunque trovato una soluzione per non far perdere le lezioni agli alunni.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Città metropolitana di Torino, proprietaria della scuola, per effettuare le verifiche del caso, individuare il guasto e i disservizi arrecati.

Con l’aiuto delle ditte incaricate per il ripristino della situazione, due aule sono già utilizzabili per le lezioni, mentre le altre 3 verranno verificate nella giornata di domani.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium