Aule allagate al Liceo artistico del Buniva di Pinerolo: cinque inagibili

C’è probabilmente una perdita nell’impianto di riscaldamento all’origine dell’allagamento di alcune aule del Liceo artistico, che si trova all’interno del Buniva di via dei Rochis a Pinerolo. Impianto che è in fase di verifica per la sua prossima accensione.
Stamattina, lunedì 6 ottobre, cinque sono risultate inagibili, ma la scuola ha comunque trovato una soluzione per non far perdere le lezioni agli alunni.
Sul posto sono intervenuti i tecnici della Città metropolitana di Torino, proprietaria della scuola, per effettuare le verifiche del caso, individuare il guasto e i disservizi arrecati.
Con l’aiuto delle ditte incaricate per il ripristino della situazione, due aule sono già utilizzabili per le lezioni, mentre le altre 3 verranno verificate nella giornata di domani.