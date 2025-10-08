Tentato furto, scattano le manette per due marocchini di 34 e 27 anni

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino due cittadini marocchini, di trentaquattro e ventisette anni, per tentato furto aggravato in concorso.

Poco dopo mezzanotte, le Volanti dei Commissariati di Polizia “Barriera Milano” e “Madonna di Campagna” sono state allertate dalla Centrale Operativa in via Alessandro Cruto, per la segnalazione di un furto in atto all’interno di un condominio.

In particolare, i residenti avevano notato due uomini aggirarsi con fare sospetto nel cortile interno dello stabile, sui pianerottoli e nella zona cantine; all’arrivo dei poliziotti, i due hanno tentato di fuggire, danneggiando anche una grondaia del palazzo, ma sono stati poco dopo bloccati dalle due pattuglie della Polizia di Stato.

Durante la perlustrazione del cortile, gli operatori delle Volanti hanno ritrovato una bicicletta che era stata da poco asportata da una rastrelliera e poi abbandonata, constatando che nei locali cantina due porte erano state oggetto di effrazione. Addosso al trentaquattrenne sono stati trovati un paio di guanti ed un cacciavite. I due sono quindi stati arrestati per tentato furto in concorso.

Entrambi, inoltre, sono stati denunciati per danneggiamento e false dichiarazioni sull’identità personale, poiché durante gli accertamenti hanno dichiarato ai poliziotti generalità differenti da quelle reali. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.