Al Villaretto arrivano i tavoli in acciaio per contrastare i vandali

La Circoscrizione 6 avvia una nuova sperimentazione nel quartiere Villaretto: arrivano i nuovi tavoli da esterno in acciaio con copertura superficiale in resina, progettati per resistere al sole estivo e alle intemperie.

Cosa succederà

L’iniziativa, promossa dalla coordinatrice all’Ambiente Giulia Zaccaro, nasce con un duplice obiettivo: migliorare la fruibilità degli spazi pubblici e ridurre i danni dovuti all’usura e agli atti vandalici. “La resina impedisce che la superficie diventi troppo calda nei periodi estivi, rendendo i tavoli più confortevoli e duraturi,” spiega Zaccaro. “Abbiamo scelto di posizionarli preferibilmente in aree già ombreggiate per massimizzare il comfort dei cittadini”.

Arredi inclusivi

I nuovi arredi urbani sono inoltre progettati per essere inclusivi: un lato del tavolo è stato allungato per consentire l’accesso a persone con disabilità motorie.

Se la sperimentazione darà risultati positivi – in termini di gradimento, resistenza e riduzione dei danneggiamenti – la Circoscrizione 6 punta a estendere il progetto anche ad altri quartieri del territorio, come Barriera di Milano, Barca e Bertolla. “Il legno, pur bello e naturale, soffre molto le intemperie e viene spesso vandalizzato,” conclude la coordinatrice insieme al presidente, Valerio Lomanto. “Con questa nuova soluzione vogliamo garantire spazi pubblici più accoglienti, accessibili e duraturi per tutti”.