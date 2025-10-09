Anche a Torino il boicottaggio dei supermercati: "Non fate la spesa per un giorno"

Partirà anche a Torino il boicottaggio dei supermercati lanciato da Ultima Generazione. L'appuntamento è per sabato 11 ottobre, quando l'invito per tutti è di non fare la spesa in un supermercato per almeno un giorno a settimana.

Evento a Torino

Per lanciare l'iniziativa, quel giorno, sono stati organizzati eventi in Quattro città italiane: Milano, Torino, Bologna e Roma. Diverse le realtà che hanno aderito. Tra le varie: Acaim, Attac Italia, Laboratorio politico ISKRA, Sindacato sociale di Base. Nel capoluogo il ritrovo è alle 15 in piazza Carlo Felice: ci saranno gruppi di recupero del cibo, testimonianze dei GAS (gruppi d'acquisto solidale).

"Il Governo tagli l'IVA"

Iniziative per conoscere modalità di consumo alternative ai supermercati. L'obiettivo del boicottaggio organizzato da Ultima Generazione contro i supermercati è "chiedere al Governo il taglio dell’IVA sui beni essenziali, finanziato con un prelievo sugli extraprofitti delle grandi aziende responsabili della crisi climatica".

"Mentre milioni di famiglie e agricoltori subiscono l’inflazione climatica, i colossi del commercio aumentano profitti e potere, scaricando i costi su chi è più fragile" concludono gli esponenti di Ultima Generazione.