Domani apre le porte la ‘sartoria del riuso’ di Torre Pellice

Annunciata con una due giorni di eventi a settembre, domani, venerdì 10, alle 15, aprirà la ‘sartoria del riuso’ di Torre Pellice. Il progetto, lanciato dall’associazione internazionale Fuorimoda, nei locali comunali di via Repubblica 3, proporrà laboratori di cucito, rigenerazione e riciclo rivolti ad adulti e ragazzi, oltre a incontri di orientamento per studenti, visite guidate al laboratorio e giornate dedicate alla raccolta di abiti aperte a tutta la cittadinanza.

Alcune delle creazioni verranno messe in mostra, altre donate ad associazioni che seguono le persone in difficoltà.

Per conoscere direttamente lo spazio, ci si potrà recare domani, oppure seguire gli sviluppi e chiedere informazioni sul profilo Instagram dell’associazione.