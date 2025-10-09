Destinazione lavoro: le imprese del settore multiservizi protagoniste a Collegno

Proseguono con successo gli appuntamenti promossi dal Comune di Collegno per sostenere chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. Questa mattina, giovedì 9 ottobre 2025, la Sala Consiliare in Corso Torino 9 ha ospitato il sesto incontro dedicato al settore Multiservizi, nell’ambito del percorso di orientamento e incontro tra domanda e offerta di lavoro, in continuità con i saloni “Destinazione Lavoro” che si stanno svolgendo nei comuni della zona con la partecipazione di aziende, agenzie formative e agenzie di somministrazione.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati e di quattro realtà del territorio: Dussmann, Stranaidea, Cooperativa Arcobaleno e Triciclo scs, che hanno presentato le proprie offerte di lavoro e illustrato i profili professionali ricercati, le modalità di selezione e le opportunità di inserimento.

All’incontro ha collaborato anche il Centro per l’Impiego di Rivoli, che ha incontrato i cittadini presenti fornendo informazioni utili e presentando ulteriori offerte lavorative disponibili sul territorio. Presenti anche due agenzie del lavoro, Lavorint e ADHR Group e tra le agenzie formative Casa di Carità Arti e Mestieri (Grugliasco), ENAIP (Rivoli), Istituti Riuniti Salotto & Fiorito (Rivoli) e Sage Formazione (Rivoli).

“Destinazione Lavoro non è solo un ciclo di incontri, è un investimento concreto nella dignità, nella competenza e nel futuro delle persone - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - Il successo di questa iniziativa dimostra che quando le istituzioni locali agiscono in rete con imprese, enti formativi e Centro per l’Impiego, si genera un ecosistema virtuoso capace di moltiplicare le opportunità. Ringrazio tutte le realtà che hanno partecipato e contribuito a rendere questo appuntamento un momento di orientamento, ascolto e possibilità. Continueremo a lavorare per una città che non solo accompagna chi cerca lavoro, ma che sa attrarre e sostenere imprese responsabili e capaci di generare valore sociale”.

“Siamo molto soddisfatti della risposta dei cittadini e delle aziende – ha dichiarato Antonio Garruto, Vice Sindaco e Assessore al Lavoro del Comune di Collegno – Questi incontri dimostrano quanto sia importante il ruolo delle istituzioni nel creare occasioni concrete di incontro tra chi cerca e chi offre lavoro. Il settore Multiservizi rappresenta una realtà dinamica e in crescita, e Collegno vuole continuare a essere un punto di riferimento per chi desidera costruire il proprio futuro professionale".