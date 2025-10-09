Via De Sanctis, un ristagno d’acqua impedisce l'attraversamento pedonale sicuro

Un attraversamento pedonale in via De Sanctis 41, all’angolo con Via Vandalino, è al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere Valentino Troisi (M5S). Il problema riguarda il costante ristagno d’acqua che si verifica ad ogni precipitazione, rendendo difficoltoso o addirittura impossibile attraversare la strada a persone anziane, disabili, cittadini con ridotta mobilità e genitori con passeggini.

"Quali interventi sono previsti? - si chiede Troisi -. E mi riferisco a verifica e pulizia delle caditoie, riprofilatura del manto stradale, inserimento di griglie di scolo e rifacimento della rampa pedonale". Da capire anche quando l’attraversamento sarà reso sicuro e accessibile a tutti i cittadini. "Questa situazione - prosegue Troisi - costituisce un ostacolo significativo al diritto alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini, segnalata più volte dai residenti della zona".