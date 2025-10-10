A Pinerolo la protezione civile si sperimenta con uno storygame

Un gioco interattivo mostrerà come funziona la protezione civile e i partecipanti potranno imparare a prendere decisioni in scenari di emergenza. Domani, sabato 11 ottobre, in occasione dell’Open Day della Croce Verde di Pinerolo, arriva, per la prima volta in Piemonte, ‘Impacta – Storygame virtuale di protezione civile’. Oltre a poter indossare i panni di volontarie e volontari virtuali, sono previste anche altre iniziative: alle 10 ci sono attività per scuole e oratori con addestramento alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Alle 14 il corso per l’abilitazione all’uso del defibrillatore (Dae) e alle 15 il corso di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione pediatrica. Per iscrizioni scrivere a info@croceverdepinerolo.org

Il gruppo pinerolese è affiliato ad Anpas ed è composto da 203 volontari e volontarie, 71 soci e socie e 22 dipendenti. Ogni anno effettua oltre 15 mila servizi, percorrendo circa 400 mila chilometri tra soccorso in emergenza, trasporti sanitari, accompagnamento di persone con disabilità, assistenza ad eventi e interventi di protezione civile.

Durante la giornata di domani si potrà visitare la sede di via Saluzzo 68 e i mezzi di soccorso, ma anche ricevere spiegazioni sui presidi sanitari a bordo delle ambulanze e informazioni sulle attività associative e su come diventare volontari.