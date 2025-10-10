Con la Pararowing Week il canottaggio diventa uno sport accessibile a tutti

Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre Torino ospita la prima edizione della Pararowing Week, manifestazione internazionale dedicata al canottaggio per tutti, organizzata dal Circolo Canottieri Armida e patrocinata dalla Città metropolitana: un appuntamento che porterà in città centinaia di atleti e atlete da tutto il mondo, impegnati in allenamenti, gare e momenti di condivisione.

L’evento si suddividerà in due parti: dal 15 al 17 ottobre è in programma la Turin International Indoor Rowing , competizione internazionale dedicata di canottaggio indoor, in cui i migliori interpreti della specialità si sfideranno al remoergometro al PalaMirafiori di via Plava 66 . La competizione è importante non solo per il valore agonistico, ma soprattutto per il messaggio di partecipazione e comunità che porta con sé: l’assegnazione dell’organizzazione da parte della federazione internazionale Virtus è il riconoscimento di un impegno lungo oltre 25 anni, che vede la Canottieri Armida protagonista nello sviluppo e nella promozione del canottaggio per persone con disabilità, anche grazie alla storica gara “Rowing for Paralympic Games”, una delle poche competizioni internazionali europee dedicate al pararowing, che nel 2024 ha festeggiato i suoi primi 18 anni. Proprio questa esperienza ha convinto Virtus ad affidare all’Armida il ruolo di Comitato Organizzatore Locale per i Mondiali 2025.

Durante le giornate di gara sono attesi circa 200 atleti da tutto il mondo, accompagnati dalle rispettive delegazioni. Il programma prevede sessioni di allenamento, gare ufficiali, cerimonie istituzionali e momenti di condivisione, con particolare attenzione all’organizzazione logistica e alla sicurezza all’interno del palazzetto. Fondamentale sarà il coinvolgimento dei volontari, che contribuiranno all’accoglienza delle delegazioni, all’assistenza durante le competizioni e al supporto degli atleti. Ma l’evento andrà oltre i confini del palazzetto di via Plava: per tutta la settimana si svolgeranno attività collaterali, come giochi sportivi aperti al pubblico (come il kinball), percorsi di avvicinamento al canottaggio e momenti educativi rivolti a scuole e cittadinanza.

Il Virtus Indoor Rowing World Championship sarà il cuore di una più ampia Pararowing Week, che culminerà da venerdì 17 a domenica 19 ottobre con la 19ª edizione della Rowing for Los Angeles-Paralympic Games 2028, ulteriore testimonianza dell’impegno dell’Armida nella costruzione di un movimento sportivo inclusivo, accessibile e sostenibile. Il progetto è realizzato in collaborazione con la FISDIR-Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettive e Relazionali, la FIC-Federazione Italiana Canottaggio, il CIP-Comitato Italiano Paralimpico, Special Olympics Italia e l’IMAS-International Mixed Ability Sports, sotto l’egida della Virtus e con il sostegno della Fondazione Time2.