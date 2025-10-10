La vecchia scalinata del Motovelodromo si rifà il look, al via i cantieri

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della scalinata accanto al Motovelodromo di corso Casale, in zona Madonna del Pilone. Un angolo del quartiere da tempo inutilizzabile a causa dell’incuria e delle transenne collocate per impedire il passaggio alle persone.
Potenziata l'illuminazione
“Si tratta di un piccolo intervento per il ripristino della scalinata” così il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. Ma non finisce qua. In corso Casale angolo via Castiglione verrà potenziata l'illuminazione pubblica delle strisce pedonali, per garantire più sicurezza ai passanti in un punto molto frequentato proprio per via della presenza dell’impianto sportivo.
“Un intervento atteso da tempo, siamo molto contenti dell’avvio dei lavori” così il capogruppo della Lega, Daniele Moiso, già autore di una interpellanza sull’argomento.