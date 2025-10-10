Pinerolo allena la mente con un pomeriggio di informazione ed esercizi pratici

Giochi per stimolare la mente, esperienze con visore e informazioni sulle attività nel Pinerolese: l’evento ‘Allena la mente. Prevenire meglio che dimenticare’ sarà dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al benessere cognitivo.

Quattro gli stand tematici dove i cittadini potranno partecipare ad attività esperienziali e informative: ‘Mettiti nei miei panni’, per immergersi con un visore nella realtà di chi vive con la demenza e comprenderla meglio; ‘Valuta i fattori di rischio modificabili’, per conoscere come stili di vita e abitudini possano incidere sulla salute cognitiva; ‘Le Palestre della Memoria’, con esercizi e giochi per stimolare la mente; ‘Informati sui servizi del territorio’, uno spazio per scoprire le risorse e le attività presenti nel Pinerolese a sostegno delle persone con demenza e delle loro famiglie.

L’iniziativa, organizzata dal Comune nel quadro del progetto ‘Comunità Amica delle Persone con Demenza’ in collaborazione con Diaconia Valdese, Rifugio Re Carlo Alberto, Ciss Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese, Fondazione Casa dell’Anziano, Anapaca e Ama, si terrà domani, sabato 11 ottobre, in piazza Alda Merini dalle 16.

I partecipanti potranno inoltre assistere alla presentazione di uno spettacolo di musica e danza ispirato al libro ‘Lo Scoiattolo Tap e i racconti della nonna’, realizzato dalla Scuola di Ballo La Rosa dei Venti di Pinerolo con la collaborazione del Rifugio Re Carlo Alberto. Per i più piccoli, è prevista una lettura ad alta voce del libro, per avvicinare le nuove generazioni al tema della memoria e della cura.