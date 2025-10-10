Festa d’autunno al centro Beppe Mainardi: pranzo e musica per tutti

Domenica 12 ottobre 2025, il centro Spazio Anziani Beppe Mainardi di Torino ospiterà una festa d’autunno all’insegna della socializzazione, della cultura e del divertimento. L’appuntamento è fissato per le 12.30, con un pranzo conviviale seguito da un pomeriggio animato dalla musica dal vivo di Rino.

La giornata è pensata per offrire momenti di incontro e svago per gli anziani e i cittadini del quartiere, con attività ricreative, motorie e culturali, in un clima di festa e accoglienza. L’iniziativa vuole celebrare l’arrivo dell’autunno e creare occasioni di aggregazione.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto contattando il Centro ai numeri 011.2460866 o 331.5798715, oppure recandosi presso l’Ufficio in via Pertengo 10, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Un’occasione imperdibile per trascorrere una domenica diversa, tra buon cibo, musica e momenti di socialità nel cuore del quartiere.