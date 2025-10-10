L’autunno arriva in via Chiesa della Salute: festa tra negozi, artigiani e prodotti tipici

Domenica 12 ottobre 2025 torna l’appuntamento con la festa di via “L’autunno in via Chiesa Della Salute è più Bello”, organizzata dall’associazione commercianti e artigiani di via Chiesa della Salute. L’iniziativa trasformerà la via in un vero e proprio mercato a cielo aperto, tra negozi, bancarelle di prodotti tipici, hobbisti e artigiani.

Per consentire lo svolgimento della festa, alcune vie saranno temporaneamente chiuse al traffico: via Chiesa della Salute, nel tratto tra via Stradella e via Sospello (escluse), piazza Chiesa della Salute, e piazzetta Chiesa della Salute (via Breglio e via Saorgio escluse).

L’evento è pensato per valorizzare le attività commerciali locali e offrire ai cittadini un’occasione di incontro e socialità, tra degustazioni di prodotti tipici e esposizioni artigianali. I partecipanti potranno passeggiare liberamente tra le bancarelle, scoprire specialità culinarie e ammirare oggetti realizzati a mano, vivendo un’autentica atmosfera autunnale.

Un’occasione imperdibile per trascorrere la giornata all’aperto, sostenere il commercio locale e immergersi nelle tradizioni del quartiere.