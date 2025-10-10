 / Cultura e spettacoli

Caparezza a Torino per il firmacopie del suo disco-fumetto "Orbit-Orbit"

Appuntamento alla Feltrinelli di piazza CNL lunedì 3 novembre. Il live a Collegno in occasione del Flowers Festival 2026

In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Caparezza sorprende i fan e pubblica a sorpresa Io sono il viaggio, il primo singolo estratto dal disco-fumetto Orbit Orbit in uscita il 31 ottobre per BMG: una release che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti.

Il cantante tornerà live nel 2026, ma prima di vederlo sul palco del Flowers Festival di Collegno, sarà al firmacopie alla Feltrinelli di piazza CNL lunedì 3 novembre alle 17. 

