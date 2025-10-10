Passeggiate culturali nei luoghi storici dell'Ufficio Pio: ecco le Walks of Change per i 430 anni della Fondazione

Quindici luoghi da scoprire in otto passeggiate culturali per ripercorrere i 430 anni di contrasto alle disuguaglianze e aiuto ai bisognosi della Fondazione Ufficio Pio. La prima tappa sarà venerdì 24 ottobre alla sede della Fondazione in Piazza Bernini 5, con la visita all'Archivio Storico, per proseguire nel centro storico e concludersi in Piazza Palazzo di Città.

"Walks of Change" tra reale e digitale

L'iniziativa si chiama "Walks of Change" e procede su un doppio binario, reale e digitale: a fianco delle passeggiate culturali, dove è possibile ripercorrere personalmente i luoghi storici della Fondazione Ufficio Pio accompagnati dalle guide di Turismo Torino e Provincia, è stato sviluppato un sito con mappe interattive di questi luoghi, con descrizioni e contenuti digitali da poter sfogliare.

Il Tour non toccherà tutte e 15 le tappe: ogni visitatore potrà scegliere se continuare il tour virtuale leggendo le descrizioni sul sito oppure se recarsi di persona nei luoghi mancanti, come la vecchia sede dell'Ufficio Pio in via San Quintino, e Villa Mater a Rivoli, dove sono in corso i lavori per un progetto di senior cohousing.

Celebrare 430 anni di storia e impegno

"Per la nostra Fondazione - ha spiegato Franca Maino, la presidente della Fondazione Ufficio Pio - celebrare 430 anni significa riconoscere la forza di una storia che continua a generare futuro. Un patrimonio da condividere con la città, offrendo l'opportunità di prendere parte a uno degli 8 tour guidati in programma fino a maggio 2026. Attraverso le vie di Torino intendiamo proporre una nuova prospettiva con cui guardare la città: più consapevole, aperta, solidale. Gli edifici e le strade che ci circondano sono stati nel corso dei secoli lo scenario di importanti azioni di solidarietà".

Il format - che non è una novità - è stato ideato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura e portato nei luoghi dell'Ufficio Pio, soffermandosi sui progetti pensati per sostenere i cittadini torinesi e ricordando le persone che hanno donato tempo, beni e risorse per gli altri.

"La Fondazione 1563, ente operativo della Compagnia di San Paolo, conserva e valorizza la memoria storica dell'antica Compagnia - ha commentato il presidente Piero Gastaldo - I valori e le opere tramandate nei secoli sono oggi fonte di ispirazione per la moderna Compagnia: vengono studiati, approfonditi e divulgati dalla Fondazione 1563 che si impegna ad aprire, anche tramite l'uso di tecnologie digitali, nuovi canali di comunicazione rivolti alla comunità".

Una linea di 3 km di documentazione storica

I documenti conservati nell'Archivio Storico della Compagnia di San Paolo formano una linea di 3 km di documentazione storica e raccontano di donne troppo povere per sposarsi e di borghesi impoveriti e "vergognosi".

I tour saranno un al mese da ottobre a maggio, di sabato alle 15:30 tranne il primo che sarà un venerdì alle 17. Il costo di servizio di 5 euro - che comprende l'ingresso a Gallerie d'Italia - sarà interamente donato al sostegno delle attività del Fondo Alberto e Angelica Musy (https://fondomusy.it/).

ha concluso, dirigente generale di Turismo Torino e Provincia -".