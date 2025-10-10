Claudio Papa eletto all'unanimità alla guida della FenealUil Piemonte

Cambio ai vertici piemontesi della Feneal, il sindacato edile della Uil. Nel Consiglio regionale FenealUil Piemonte che si è svolto il 10 ottobre 2025 a Rivoli (Torino), alla presenza dei vertici della federazione nazionale e delle associazioni datoriali del territorio, Claudio Papa è stato eletto all’unanimità segretario generale del Piemonte. Papa, già segretario torinese e componente della segreteria regionale, succede a Giuseppe Manta, assurto a incarichi nazionali.

«È un onore per me guidare la FenealUil Piemonte – ha dichiarato Claudio Papa al momento dell'insediamento – ma anche una grande responsabilità. Trovo un sindacato in salute, che negli ultimi anni è cresciuto sia in termini di iscritti che di qualità dei servizi offerti, grazie al prezioso lavoro svolto da Giuseppe Manta e dal gruppo dirigente».

«Il mio impegno – ha affermato Papa – sarà quello di far crescere ancora la FenealUil del Piemonte: abbiamo grandi sfide che ci attendono. Il comparto delle costruzioni, dopo il rilancio con bonus e superbonus edilizi, registra ora un rallentamento. Ci sono però tanti cantieri aperti, grazie ai finanziamenti del Pnrr, che richiedono particolare attenzione, sia dal punto di vista della salute e sicurezza che della regolarità contributiva, date anche le tempistiche ristrette per la realizzazione delle opere».

«C'è poi – ha aggiunto – la questione della giustizia. Auspicando l'introduzione del reato di omicidio sui luoghi di lavoro e l’istituzione di una Procura nazionale specializzata, continueremo a batterci, non solo per prevenire infortuni e malattie professionali, ma anche per offrire assistenza e ottenere una giustizia rapida e giusta per le vittime e i loro familiari. Siamo stati ammessi come parte civile nel processo del crollo della gru di via Genova del 18 dicembre 2021 e intendiamo costituirci anche nel processo per la strage di Brandizzo del 30 agosto 2023 e in altri processi su altre tragiche vicende che hanno colpito il territorio piemontese».

«Proseguiremo nella campagna ‘Zero morti sul lavoro’ promossa dalla Uil – ha spiegato il neo segretario – e continueremo a collaborare con le Associazione datoriali e le Istituzioni per aumentare le tutele per lavoratori e lavoratrici. Tra i prossimi obiettivi c’è la firma del nuovo Protocollo di intesa con il Comune di Torino su sicurezza e legalità negli appalti. Il nostro impegno sarà quello di evitare il ricorso ai subappalti a cascata, spesso causa di infortuni, anche mortali».

«Le responsabilità e le sfide sono tante – ha concluso Claudio Papa – ma grazie all'impegno e alla professionalità della segreteria e dei funzionari sono certo che la FenealUil Piemonte potrà crescere ancora e continuare a essere un saldo punto di riferimento per i lavoratori e le lavoratrici piemontesi del comparto delle costruzioni».