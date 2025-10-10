Contratto collettivo degli studi professionali

Si è svolto ieri, presso la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, il convegno dedicato al Contratto Collettivo Nazionale degli Studi Professionali, promosso e organizzato da ANCL – Sindacato Unitario dei Consulenti del Lavoro.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dei dirigenti regionali di CGIL, CISL e UIL, della Vice Sindaca di Torino Michela Favaro, del Presidente Nazionale ANCL Enrico Vannicola, e di una sala gremita di professionisti e rappresentanti delle istituzioni.

Nel suo saluto, Michela Favaro ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai Consulenti del Lavoro e per la collaborazione costante con la Città di Torino sui temi occupazionali e sociali, sottolineando il ruolo dei consulenti “quali interlocutori competenti e affidabili nel promuovere un mercato del lavoro fondato su equità e rispetto delle regole”.

Il Presidente Nazionale ANCL, Enrico Vannicola, ha ricordato che: “Questo incontro rappresenta un momento importante di approfondimento e di esplorazione di nuove possibilità di sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello. Le peculiarità degli studi professionali a livello territoriale vanno valorizzate attraverso soluzioni che le parti sociali sapranno trasporre in testi contrattuali chiari ed efficaci. L’ANCL ribadisce il proprio ruolo di parte sociale in questo processo, per individuare strumenti a vantaggio dei professionisti e dei loro collaboratori.”

Il Presidente ANCL del Piemonte, Gian Luca Bongiovanni, ha aggiunto: “L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) Regione Piemonte ha ospitato a Torino un evento per sottolineare il valore del dialogo fra le parti sociali ed evidenziare il ruolo del sindacato unitario della categoria nella sottoscrizione del CCNL Studi Professionali. L’ANCL auspica una crescente condivisione e collaborazione con i sindacati dei lavoratori per la tutela congiunta del lavoro in ogni forma e contesto.””

Massimo Laiolo, Presidente provinciale ANCL, ha sottolineato come “l’impegno che assicura tutele e benefici retributivi ai lavoratori è la risposta al fenomeno del dumping contrattuale e ribadisce la funzione sociale e strategica dei Consulenti del Lavoro, smentendo l’accusa di applicare contratti ‘pirata’, fenomeno che genera deleteri meccanismi di concorrenza sleale”.

A concludere i saluti, il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, Fabrizio Bontempo, ha evidenziato: “Relazioni, condivisione e confronto sono fondamentali per affrontare ogni giorno i temi del lavoro e dare concretezza al nostro ruolo sociale e professionale. Ogni giorno affrontiamo il lavoro non solo come regole e numeri, ma come relazioni tra persone. Per questo credo nel confronto continuo: perché solo da un dialogo aperto, competente e responsabile possono nascere scelte che garantiscano dignità, equilibrio e qualità alle relazioni nel mondo del lavoro.”

La partecipazione numerosa e il dibattito intenso hanno confermato l’interesse e l’attualità del tema, in un clima di confronto costruttivo e di disponibilità alla collaborazione.