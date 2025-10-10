Diventa consulente energetico con uno studio professionale di Bricherasio

Vuoi far parte di un progetto green con forte impatto sull’energia sostenibile?

Stiamo cercando consulenti energetici motivati che vogliano costruire una carriera nel settore della green economy, anche come seconda attività o durante gli studi.

Cosa offriamo:

• Crescita professionale concreta in un settore in rapida espansione;

• Percorso di affiancamento con tutor esperti per acquisire davvero competenze specialistiche;

• Massima flessibilità: concordi tu tempi e modalità per gestire il lavoro autonomamente, secondo i tuoi impegni e attività aggiuntive.

Cosa cerchiamo:

• Passione per energia, sostenibilità, ambiente;

• Spirito imprenditoriale, autonomia nel lavoro e voglia di mettersi in gioco;

• Curiosità e attitudine positiva: non serve esperienza pregressa; sei tu che decidi quando iniziare;

• Ideale anche per studenti, neolaureati o chi cerca un’attività integrativa.

Perché farlo con noi:

Potresti trasformare questa esperienza in una professione stabile. Lo studio ti supporta con formazione, strumenti, e credibilità. È un’occasione per costruire il tuo profilo nel settore della consulenza energetica, con impatto concreto e valorizzazione del tuo potenziale.

Candidati adesso:

Se ti riconosci in queste caratteristiche, invia il tuo curriculum e una breve presentazione in cui ci dici perché vuoi fare questo lavoro all’indirizzo geometra.camusso@gmail.com

Aspettiamo il tuo contributo!