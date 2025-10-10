 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 10 ottobre 2025, 15:50

Iren, sindaci a confronto con il presidente Dal Fabbro: "Necessario garantire qualità dei servizi"

Lo Russo, Massari e Salis hanno preso parte al Comitato del Patto di Sindacato

Riunito oggi a Piacenza il Comitato del Patto di Sindacato di Iren. All'incontro erano presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, oltre ai colleghi di Reggio Emila e Genova Marco Massari e Silvia Salis. 

I primi cittadini hanno quindi incontrato il Presidente della multitutility Luca Dal Fabbro, il Vicepresidente Moris Ferretti e l’Amministratore Delegato Gianluca Bufo, analizzando i dati al 30 giugno 2025.

I risultati ottenuti confermano la corretta esecuzione delle strategie del piano industriale del Gruppo, che ha tra i suoi pilastri principali la transizione ecologica, la cura delle reti e la qualità dei servizi.

Nel corso dell’incontro Lo Russo, Salis e Massari hanno inoltre ribadito l’importanza di garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini e hanno sottolineato il ruolo fondamentale che Iren riveste nei territori, anche per le significative ricadute lavorative generate dalle sue attività.

Torino socio di maggioranza

A marzo scorso Torino è diventata socio di maggioranza di Iren, con un investimento di 83milioni di euro approvato in Città Metropolitana. I due enti, insieme, detengono il 19,171% delle azioni, ponendo così Genova in seconda posizione con il 18,8%.

 

Cinzia Gatti

