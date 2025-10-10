Vigneti Brichet: Tradizione, Genuinità e Territorio tra le Colline di Isola d’Asti

L’azienda della famiglia Massasso unisce viticoltura biologica, olio extravergine e agriturismo in un’esperienza unica nel cuore del Monferrato.

Nel cuore delle colline piemontesi riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sorge Vigneti Brichet di Massasso e Figli, realtà vitivinicola e agrituristica che rappresenta oltre quattro generazioni di passione per la terra, la qualità e l’ospitalità.

Fondata nel 1977 da Beppe Massasso, l’azienda prende il nome dalla collina “Brichet”, una posizione soleggiata e vocata alla vite situata a Repergo di Isola d’Asti. Qui la famiglia Massasso coltiva vigneti e uliveti seguendo principi di genuinità e rispetto per la natura.

Genuinità e attenzione al territorio

Come dichiarato sul sito ufficiale, “nei nostri Vigneti Brichet non vengono usati prodotti chimici e nessun altro tipo di prodotto che possa nuocere alla natura e alla salute, e ogni nostro prodotto è assolutamente genuino”. Questo impegno alla qualità e alla naturalezza dei prodotti è alla base di ogni fase della produzione.

Dal 2023, l’azienda ha avviato la conversione dei vigneti secondo i principi dell’agricoltura biologica, un passo importante verso una gestione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Patrimonio UNESCO e storia dei vigneti

Nel 2014, l’UNESCO ha riconosciuto i Vigneti Brichet come Patrimonio dell’Umanità, a conferma del valore culturale e paesaggistico delle colline di Isola d’Asti. La famiglia Massasso valorizza questo territorio attraverso un modello di impresa familiare e diretta, privilegiando il rapporto con le famiglie clienti e le consegne dirette a domicilio, senza ricorrere alla grande distribuzione.

Olio extravergine piemontese

Accanto alla produzione vinicola di vini tipici astigiani , l’azienda produce olio extravergine di oliva grazie agli uliveti presenti sulle colline a circa 300 metri di altitudine. L’olio è di eccellente qualità, naturale e perfetto per accompagnare la cucina piemontese e le esperienze di degustazione in azienda.

Agriturismo e turismo esperienziale

Vigneti Brichet offre anche esperienze di turismo enogastronomico:

Visite guidate ai vigneti e alla cantina.

Degustazioni e pranzi o cene in cantina o in vigna.

E-Bike Wine Tour immersi tra le colline UNESCO.

Eventi e serate a tema per scoprire il Monferrato in modo autentico.

Per chi desidera soggiornare più a lungo, l’azienda dispone di due appartamenti agrituristici autonomi, ristrutturati e dotati di ogni comfort: cucina attrezzata, salotto, camere da letto, bagno, lavatrice, Wi-Fi e parcheggio, tutti immersi tra vigneti e uliveti.

Tartufo, funghi e bagna caoda: i tesori della cucina piemontese

Nel ristorante a Isola D’Asti , Vigneti Brichet propone un’offerta gastronomica che valorizza i prodotti del territorio: piatti a base di tartufo, funghi e la tradizionale bagna caoda, per vivere i sapori autentici del Piemonte in un’atmosfera genuina e familiare.













