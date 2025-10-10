La nostalgia della terra argentina, in una mostra alla galleria Lilium, dà il via a una raccolta solidale

La partenza, il viaggio e la sofferenza del dover lasciare il proprio Paese, con la forza del colore e della memoria. Questo è quanto raffigurato nelle settanta opere che l’argentina Alicia Beatriz Martinez espone nella mostra ‘Nostalgia di Terra’ a Perosa Argentina.

“Alicia è un’artista autodidatta di 84 anni da nove mesi qui in Italia, dove vivevano già figlia e nipote. Mi ha fatto vedere i suoi lavori, abbiamo approfondito la nostra conoscenza e quella dei suoi quadri. Lei ha un messaggio preciso, parlare delle sue terre e del suo distacco, del dover lasciare la sua casa e le sue abitudini per colpa di condizioni di vita precarie – spiega Giuliana Salvai, responsabile della galleria Lilium, dove sarà ospitata la mostra –. Essendoci un percorso narrativo e una coerenza stilistica abbiamo accettato la collaborazione.”

Martinez ha personalmente allestito l’esposizione, creando un percorso narrativo e significativo, per lei: “Attraverso opere dedicate a elementi come il tango e la femminilità, ma anche alla partenza e al viaggio, l’artista parla della sua storia e lo fa usando molto colore. Un quadro raffigura ad esempio una ragazza, non è lei ma è lei, di spalle all’aeroporto con le valigie che sta per prendere il volo. Lei dice che pittura la aiuta a rilassarsi e a meditare, combattendo la nostalgia”.

L’inaugurazione di ‘Nostalgia di Terra’ sarà domani, sabato 11, ottobre alle 17 alla di via Roma 55, a cui seguirà un rinfresco e un momento musicale. La mostra sarà visitabile il 12, 18 e 19 ottobre dalle 15 alle 18. “In settimana verranno le classi delle elementari di Perosa, per lavorare sulle opere e su temi legati a integrazione, immigrazione e diversità. È un’opportunità per parlare ai bambini e tutto questo è possibile grazie ai nostri volontari”, aggiunge Salvai.

L’arte in questa occasione non si ferma qui, ma raggiunge uno scopo ancora più alto. Insieme alla mostra e sostenuto da Lilium, nasce il comitato ‘Italiando Radici e Identità’, per offrire sostegno a persone che devono affrontare delle difficoltà di varia natura nel crearsi una nuova vita in un altro Paese, così come è successo a Martinez, e prima di lei a sua figlia e a sua nipote Mayra Giselle Strano, presidente del Comitato.

In questo spirito, per tutta la durata della mostra sarà attiva la raccolta solidale straordinaria: ‘Emma è in arrivo’, per aiutare una famiglia da poco arrivata in Italia con una bimba che sta per nascere.

“Non è una raccolta fondi ma una raccolta pratica, operativa, di ricerca di ciò che serve”, precisa Salvai. Per la neonata sono necessari pannolini T.1 e T.2, cuscino per l’allattamento, marsupio o fascia, vaschetta, fasciatoio, sdraietta, palestrina, asciugamani, accappatoio, salviettine, lenzuola e coperte e borsa fasciatoio da viaggio; per la neomamma possono servire vestaglia, camicie da notte per allattamento, pantofole, assorbenti post-partum e asciugamani.

Chi desidera dare una mano potrà consegnare questi materiali nella sede della galleria Lilium negli orari di apertura, il sabato e la domenica pomeriggio dalle 15 alle 18, o al di fuori dell’orario avvertendo al 327 447 2293 o al 349 396 0987.