Seguendo le orme del Dahu lungo il sentiero che porta il suo nome in Val Chisone

Un’iniziativa nata dalla volontà di far conoscere itinerari di mezza costa delle terre del Dahu in Val Chisone, adatti anche persone non esperte, lungo il sentiero che si sviluppa tra Pomaretto, Roure, Fenestrelle e Perosa Argentina. In questo ultimo paese ci sarà il punto di ritrovo per il percorso ad anello proposto dall’associazione Poggio Oddone, in collaborazione con il Cai Pinasca, per la settima edizione della passeggiata del Dahu.

“Nel 2019 si era da poco iniziato a discutere del progetto legato all’animale leggendario delle valli alpine. Con il Cai, abbiamo percepito l’esigenza delle persone di scoprire il nostro territorio, con la sua storia e i suoi racconti; per questo abbiamo pensato di renderlo fruibile anche a chi non è propriamente esperto, proponendo sin dalla prima edizione percorsi più semplici ad altitudini più basse – spiega Fabrizio Bertalotto, presidente di Poggio Oddone –. L’iniziativa richiama e promuove anche l’attività dei commercianti locali che hanno e stanno producendo prodotti legati al Dahu, quali dolciumi, formaggio e miele”.

Domenica 12 ottobre la camminata partirà alle 9 da piazza Abegg a Perosa, da lì si proseguirà verso borgata Pons a Pomaretto, borgata Gataudia di Perosa, il bacino di Meano, con fermata alla borgata Ciapella per il pranzo al sacco. Si ritornerà passando per frazione Brandoneugna, rio Agrevo, borgata Breiré, borgata Chialme, Brancato, Canale Rossetto, arrivando nuovamente in piazza Abegg. La passeggiata, di 8,3 chilometri, prevede un dislivello di 450 metri e un tempo di percorrenza di 3 ore e 15 minuti.

I partecipanti sono pregati di iscriversi entro oggi, venerdì 10 ottobre, via mail scrivendo a poggio.oddone@libero.com e indicando nominativo e numero di telefono di riferimento. Si richiede abbigliamento e calzatura adeguati alla stagione, alla quota e al percorso, in buona parte su sentiero.

In caso di maltempo gli organizzatori si riservano di annullare l’evento comunicandolo a tutti i partecipanti.

Per iscrizioni o informazioni è possibile contattare il 333 8560591 o il 349 6737629.