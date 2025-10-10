Sponda ritorna lungo il fiume con la nuova edizione del festival della creatività ai Murazzi

Domenica 19 ottobre è in programma Sponda, il festival della creatività dei Murazzi del Po a Torino, che torna sull’orlo del fiume per la quarta edizione in due anni, organizzato dall’Associazione Murazzi del Po ed Emporium APS, in collaborazione con Magazzino sul Po.

A ogni appuntamento, più di 10.000 persone si trovano a passeggiare lungo i due lati dei Murazzi del Po, in un’atmosfera creativa, colorata e ricca di contenuti accessibili a tuttɜ. In occasione del 19 ottobre ritornano anche i format che il pubblico di Sponda ha potuto apprezzare nelle edizioni precedenti: talk, workshop, performance e un market di artigianato, design, illustrazione e vintage con più di 80 realtà selezionate da Emporium APS, per una programmazione culturale che copre ogni ambito della creatività, dalle tecniche manuali, alla musica, all’arte, all’upcycling.

Accanto al market, i workshop di legatoria con Shori.lab e di serigrafia con Spazio Muffa offriranno occasioni per sporcarsi le mani e riscoprire il piacere di creare da zero. Non mancheranno i momenti di incontro e riflessione, con talk, nell’Area chill allestita da Mens Ex Machina, che affrontano i temi dell’identità e del corpo insieme a Dirty Talks; con Book2Book e Maurice GLBTQ scopriremo come la lettura può diventare una pratica collettiva.

Le parole si intrecciano alla musica e alle performance a Magazzino sul Po: dalla mattina DEWREC guiderà il music-forum Timpani, mentre nel pomeriggio si potrà partecipare alla presentazione del podcast Workers: noi fortunell3 e alle interviste di Due Dischi a Byenow e Stefano Palmieri, che si esibiranno alle 18:30 da Magazzino sul Po.

Torna anche il format Take The Night Seriously in collaborazione con RBL, che in questo secondo appuntamento indaga la fotografia sia come ricerca e pratica artistica, sia come documentazione visiva di festival, concerti e musica live. Esploreremo questo tema con una mostra fotografica con i contributi di llum collettivo e 100__ve e Fabiana Amato, e un talk curato da RBL in collaborazione con Culto che oltre ai fotografi coinvolgerà il socual media manager Alessandro Maccarone e sarà moderato da Alessia Li Causi.

Altre attività collaterali animano la giornata con Swap It Like It’s Hot, lo swap party di Sixeleven in chiave creativa, e con la Graphic Walk di Pangramma, in cui lo spazio urbano diventa mappa e scoperta. Anche il movimento trova il suo spazio con un’area Playground sul lato destro dei Murazzi dedicata allo sport e al benessere: surfskate, yoga e attività all’aperto insieme a Surf in Town ASD.

L’Area kids ospita la ludoteca itinerante della Barca nel bosco, che propone esperienze ludiche e creative pensate per bambini e famiglie, contribuendo a rendere il festival accessibile a tutte le età. Durante la giornata, i locali dei Murazzi — dal Capodoglio alla Vermoutheria Peliti’s, da EDIT Porto Urbano a Bomaki e la Murazzi Student Zone — saranno i luoghi ideali per un brunch, un aperitivo o una pausa con vista sul fiume. La giornata si concluderà con la jam session di Indafunk da Capodoglio alle 22:00.

Sponda nasce da un’idea dell’Associazione Murazzi del Po con la collaborazione di Emporium APS, l’associazione che da più di dieci anni organizza il market San Salvario Emporium. L’appuntamento è domenica 19 ottobre dalle 11 alle 20 ai Murazzi del Po, a Torino. L’accesso all’area è libero e aperto a tuttɜ, mentre alcuni dei contenuti come workshop e talk sono su registrazione. Tutto il programma dettagliato è online al sito www.spondafest.it.