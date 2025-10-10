Torino capitale dell'Intelligenza Artificiale: tutto pronto per la 4^ edizione dell’AI VR Festival Multiverse World

La città di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

L’evento in programma al Museo Nazionale del Cinema, si terrà il 13 e 14 ottobre 2025 e si configura come un appuntamento di riferimento per esplorare le frontiere dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale, due settori in continua evoluzione che stanno ridefinendo il nostro modo di vivere, lavorare e interagire.



Nel corso della giornata è prevista la presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, tra cui: Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza

energetica dell’Italia; Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE; Riccardo Di Stefano, Delegato nazionale Confindustria Open Innovation, già Presidente nazionale del Gruppo Giovani; Marco Porcedda, Assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Torino; Maurizio Marrone, Assessore alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini della Regione Piemonte; Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica, Sviluppo delle attività produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte.

Questa edizione promette di essere un’occasione unica per riunire sotto lo stesso tetto un parterre d’eccezione: istituzioni, aziende leader, università, startup innovative e opinion leader del panorama digitale.



Attraverso panel, workshop, dimostrazioni e sessioni interattive, l’AI & VR Festival Multiverse World offrirà un’immersione totale nelle tecnologie del futuro, con un focus su applicazioni pratiche, nuove opportunità di business e implicazioni etiche e sociali.

