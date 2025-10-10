Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Vi attende al varco una settimana piuttosto scompaginata nel corso della quale mantenere i nervi saldi rendesi tassativo al fine di non attizzare problemi all’interno dell’ambito operativo, affettivo o familiare dove già di per sé regnerà un’atmosfera un po’ tesa… Uno spizzico di tensione e agitazione coglierà alla sprovvista specie in relazione ad una chiamata o ad un qualcosa che non vorrete fare. Un familiare o parente inoltre impensierirà. Pancino disturbato.

TORO: Eccitabili, emotivi, agitati, non riuscirete a coordinare gli innumerevoli impegni, auto stressandovi o andando a sbattere contro scogli di insensibilità ed amare verità… Ma d’altronde quasi mai nulla è come sembra e un contegno sibillino da terzi avreste dovuto preventivarlo… In concomitanza vi spetterà prendere una decisione, mettere in riga un essere furbetto o aiutare un soggetto in difficoltà. In amore, se ammettete un torto, tutto si riequilibrerà. Domenica allegrotta.

GEMELLI: Dopo varie incongruenze un inedito ciclo esistenziale sta per iniziare e dar sfoggio all’inventiva non guasta… La tensione porterà i mal accoppiati a battibeccare per sciocchezzuole mentre, in ambito professionale o materiale, ci saranno parecchie cosette da sistemare. Riguardo la salute basterà effettuare controlli di routine, girare alla larga da chi è influenzato e non somatizzare… Contatti con un’amica speciale, ritrovi ruspanti o evento da festeggiare.

CANCRO: Nei prossimi giorni non brillerete certo come stelle anche perché una questione angustia, il contegno altrui disgusta, i qui pro quo spadroneggiano e un’incognita sconquassa un piano. Però, grazie al supporto dell’ultimo quarto di Luna che il 13 ottobre si forma nella vostra costellazione, riuscirete in un intento e a ritagliare degli spazi per voi, per chi amate e per ciò che alletta. Fattibile pure un week end rilassante o festaiolo. Occhio però a non esagerare nel mangiare!

LEONE: Non potete concedervi il lusso di sbagliare in un periodo talmente delicato dal mettere a prova le vostre effettive capacità di tirare avanti nella direzione presa… Non da escludere degli oneri finanziari alternati ad introiti, delle tematiche da approfondire, dei bisticci in ambito confidenziale, un guizzo di malinconia subito sostituito da una grande soddisfazione, mentre un’improvvista, una bella mangiata, una serata in compagnia garantirà vitalità ed ilarità.

VERGINE: Uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore… Tutelate le valute, la salute, non stancatevi troppo ed attenetevi ad una dieta equilibrata avendo l’accortezza di masticare piano. Un’altrui stranezza vi irriterà e un familiare impensierirà.

BILANCIA: Le reazioni di soggetti astrusi vi disorienteranno provocando insicurezza, rabbia o sensazioni talmente contrapposte dal non riuscire a capire cosa gli altri vogliano da voi. Sembra che ci si diletti a tenervi sul filo di lana, dare rispostacce o fare dispetti… In compenso vi toglierete un ghiribizzo o programmerete una magnifica serata. Girate alla larga da soggetti con l’influenza e apprestatevi ad un compleanno memorabile. Stramberie da un uomo.

SCORPIONE: Pari ad una calamita attirerete soggetti strampalati per poi rimanere stupiti dal contegno di chi pensavate essere più corretto. Tante vicende si accavalleranno rendendovi storditi ed imbarazzati, davanti ad una scelta tra due opportunità non saprete che pesci pigliare, cosi come vi incavolerete dinanzi ad una proposta che non convince affatto. Spuntano anche una conoscenza da approfondire, un aggeggio da cambiare, una salute da tutelare e una fetta di attività da organizzare.

SAGITTARIO: Sotto le ombre di un Saturno dispettoso e ingiurioso apparirete abbacchiati, disincentivati, impegolati in situazioni stagnanti che, pur se non nell’immediato, riuscirete però a sbrogliare. Vi accadranno inoltre fatti inaspettati oppure starà a voi prendere in mano le redini di una delicata faccenda: seguitare a subire non farebbe che ritardarne la riuscita! Sborsi per scadenze ed equivoci da chiarire con un parente. Sabato godereccio o mangereccio. Acciacchi stagionali.

CAPRICORNO: Se il buongiorno si vede dal mattino meglio girarvi alla larga perché saranno in tanti a farvi girar le trottole oppure sarete voi ad ingigantire taluni risolvibili ostacoli. La settimana comunque vi vedrà super impegnati e un pochettino stressati al punto di sbottare come ciminiere. Nel contempo rivedrete delle persone care o riceverete dei soldini utilissimi per sopperire a talune spese! Innamoramenti per single, divorziati o adolescenti o new da proseliti o parenti.

ACQUARIO: Comunicazioni, intuizioni, gratificazioni, esperienze, contrassegneranno una fase evolutiva da sfruttare al massimo dando fondo ad ogni risorsa e a ciò che di meglio riuscite a dare di voi stessi… In ambito privato, se single, il focherello della passione o del romanticismo si accenderà all’improvviso facendo saggiare emozioni che non credevate più di provare mentre, una scoperta o una novella, lascerà di baccalà. Pancino disturbato e week end infocato.

PESCI: Incrociate le dita e auspicatevi di raggiungere in fretta un obiettivo partendo dal presupposto che non uscendo ogni ciambella col buco qualche ritardo vi terrà sul chi va là. Vi verrà inoltre riferita una cosa scarsamente attendibile: accertatene la validità prima di condannare chi implicatovi e soprattutto mitigate lo stress principale artefice di somatizzazioni. Una confidente o una donna sapiente vi spalleggerà. Domenica singolare o invito da non declinare.

Con l’augurio che le stelle ottobrine portino, ad ognuno, tante cose carine…