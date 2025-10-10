Campidoglio, completati i lavori di sfalcio in piazza Moncenisio

Prosegue il lavoro di manutenzione e cura del verde nel quartiere Campidoglio. Nel corso di questa settimana, come previsto dal cronoprogramma mensile delle aree territoriali, sono stati completati i lavori di sfalcio dell’erba e rimozione delle erbacce infestanti in piazza Moncenisio, una delle aree verdi più frequentate del quartiere.

A comunicarlo è Lorenzo Ciravegna, coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, che ha sottolineato come gli interventi rientrino in un piano di cura costante del territorio: “Il nostro obiettivo è garantire spazi pubblici più ordinati e fruibili per tutti i cittadini, seguendo un calendario di lavori che copre progressivamente tutte le zone della Circoscrizione”.

Oltre agli interventi sul verde, Smat è intervenuta per riparare e riverniciare il Toret della piazza, che negli ultimi giorni aveva presentato una perdita d’acqua. L’intervento ha permesso di riportare alla piena funzionalità uno dei simboli più amati della città.