Settimane dell’Orientamento 2025: un aiuto concreto per scegliere la scuola superiore

Dal 13 al 24 ottobre 2025 tornano le Settimane dell’Orientamento, un’iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi di terza media e alle loro famiglie, pensata per facilitare una scelta consapevole del percorso di studi.

Durante le mattine, nelle scuole, saranno organizzate attività laboratoriali per aiutare gli studenti a scoprire i propri interessi e passioni, mentre in orario preserale sono previsti incontri dedicati alle famiglie per approfondire l’offerta formativa e confrontarsi con esperti di orientamento.

In Circoscrizione 2, l’appuntamento è martedì 14 ottobre dalle 17 alle 18.30, presso la sala Consiglio del centro civico (Strada Comunale di Mirafiori, 7). Qui le famiglie potranno ricevere informazioni dettagliate sulle scuole del territorio e sugli indirizzi disponibili, confrontandosi direttamente con professionisti dell’orientamento.

Le Settimane dell’Orientamento rappresentano un’occasione preziosa per accompagnare i ragazzi in un momento decisivo della loro vita scolastica, permettendo loro di progettare il futuro con maggiore consapevolezza e serenità.