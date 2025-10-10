A Torino una giardino per Ada Rossi, una delle madri dell'Europa

A Torino, precisamente a Vanchiglietta, un giardino dedicato ad una delle fondatrici dell'Unione Europea. Si è tenuta questa mattina la cerimonia ufficiale di intitolazione dell'angolo verde all'angolo tra via Benevento e via Varallo ad Ada Rossi, antifascista e federalista europea.

Il marito Ernesto Rossi, strenuo oppositore al regime di Mussolini, venne esiliato a Ventotene: qui, insieme ad Altiero Spinelli, l'uomo scrisse l'opuscolo "Per un'Europa libera e unita". Fu proprio la moglie Ada Rossi a farlo stampare pubblicamente: ricordata anche per aver partecipato alla fondazione del Movimento Federalista Europeo, lei e Ursula Hirschmann sono considerate le madri dell'Europa.

Madre fondatrice dell'Europa

Al taglio del nastro erano presenti la presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo, i consiglieri comunali Simone Fissolo ed Elena Apollonio, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e gli studenti della scuola Internazionale Europea “Altiero Spinelli”. A prendere la parola Antonijeta Strollo, Dirigente scolastica dell'istituto: "Partecipare alla cerimonia di intitolazione di una delle madri fondatrici dell'Europa è un'emozione".

"Europa come orizzonte"

"Nella nostra scuola - ha aggiunto Strollo -, vogliamo formare cittadini che abbiano come proprio orizzonte non solo il Paese, ma l'Europa intera. Persone che sappiano contribuire quotidianamente alla costruzione dell'Europa, come diceva Spinelli". A salire sul palco poi Roberto Rossi Precerutti, bisnipote di Ernesto: "Ricordare Ada oggi è qualcosa di estremamente attuale: lei per tutta la vita fu costantemente fedele alla sua passione politica ed impegno".

Fissolo (Moderati): "Promosso intitolazione a una protagonista progetto europeo"

A volere la cerimonia il capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo: "Sono molto felice che la nostra città dedichi un luogo alla memoria di Ada Rossi, che trascorse gli anni della sua formazione scolastica a Torino presso il Collegio Villa della Regina, per poi affacciarsi alla carriera dell’insegnamento”.

"Ho voluto promuovere l’intitolazione ad una protagonista del progetto dell’Europa, perché poca è l’attenzione rivolta alle numerose figure femminili che hanno fornito un contributo così grande al sogno europeo grazie alla loro intraprendenza e alla loro visione che supera i confini" conclude Fissolo.

"Oggi celebriamo la memoria di Ada Rossi attraverso questa intitolazione" ha sottolineato la Presidente della Sala Rossa Maria Grazia Grippo, che ha poi aggiunto: "Torino lavora da decenni alla costruzione di un'identità europea e da quasi un secolo intesse relazioni internazionali che oggi la vedono legati ad undici città, sette Paesi della Unione".