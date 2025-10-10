Lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 215

Negli ultimi due anni diversi interventi di manutenzione straordinaria hanno interessato la Strada Provinciale 215, che collega i Comuni di Cesana Torinese, Sauze di Cesana e Sestriere. Nel corso del 2024 sono stati realizzati i lavori previsti dal Piano per la manutenzione straordinaria sulle opere d'arte e per fornitura e posa di barriere lungo le strade provinciali gestite dalla Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di poco superiore ad 1 milione e mezzo di euro. In diversi punti della SP 215 sono stati eseguiti la ricostruzione e il ripristino di muretti di controscarpa a monte della carreggiata e il ripristino delle barriere stradali per uno sviluppo totale di circa 3400 metri. È stata inoltre eseguita la manutenzione del rivestimento interno della galleria artificiale di Grangesises al km 11+150.

Le forti precipitazioni verificatesi nel maggio del 2024 hanno causato il cedimento della palificata doppia in legno che conteneva il versante di monte al km 11+200, a Grangesises, frazione di Sauze di Cesana. Per ripristinare la circolazione in sicurezza in entrambi i sensi di marcia, è stato attivato un intervento in somma urgenza, con la rimozione di circa 70 metri di palificata e la ricostruzione del contenimento, realizzato con un muro in massi di cava. La zona è però interessata da un più ampio e profondo movimento franoso e per questo, nel novembre dell’anno scorso è stato redatto e approvato un progetto esecutivo a completamento dell'intervento di somma urgenza. Il progetto ha previsto la realizzazione di una trincea drenante, con l'obiettivo di stabilizzare la porzione di versante a monte della strada provinciale. I lavori, finanziati con fondi ministeriali per 150.000 euro, sono iniziati nel giugno scorso e sono recentemente terminati. Nello scorso mese di settembre la Provinciale 215 è stata inoltre interessata da interventi di riasfaltatura nei territori dei Comuni di Cesana Torinese e Sauze di Cesana, realizzati in attuazione dell'accordo-quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sulle pavimentazioni delle strade di competenza della Direzione Viabilità 2. Sono stati oggetto di intervento lungo la SP 215 tratti saltuari tra il km 0+700 e il km 5+300, per un totale di circa 2500 metri lineari. Il rifacimento della pavimentazione ha inoltre interessato circa 1000 metri della diramazione 1 della Provinciale 215, che collega le frazioni Bousson e Thures.

Infine sono in corso due progetti per l'adeguamento strutturale e idraulico di 3 ponti, che saranno demoliti e ricostruiti, con l’inizio dei lavori previsto nel giugno 2026. Un primo progetto prevede una spesa di 3 milioni e 600.000 euro per due ponti nella frazione Bousson di Cesana Torinese, sul torrente Ripa al km 3+150 e sul torrente Thuras al km 3+440. Il secondo progetto comporta una spesa di 730.000 euro per il ponte sito sul Rio di Champlas al km 6+240 nel territorio di Sauze di Cesana. I lavori sono finanziati dai fondi regionali derivanti dai canoni idrici e da fondi propri della Città metropolitana.