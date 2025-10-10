 / Viabilità e trasporti

Lavori in corso sulla statale 24 “del Monginevro”: chiusa la galleria di Claviere

Da lunedì 13 fino a venerdì 17 ottobre

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione tra il km 95,250 e il km 96,460 della strada statale 24 “del Monginevro”, all’interno della galleria di Claviere.


Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico in maniera continuativa a partire da lunedì 13 ottobre fino a venerdì 17 ottobre.


Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati all’interno del centro abitato di Claviere. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

