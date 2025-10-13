La campagna “Cosa faresti per amore?” vince il premio Areté 2025, nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale all’Università Bocconi

Il progetto è stato ideato dall’Agenzia Armando Testa in collaborazione con l’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, la Scuola di Specialità di Igiene e Rete Oncologica Piemonte - Valle d’Aosta

La campagna "Cosa faresti per amore?" si è aggiudicata il premio nella categoria Comunicazione Pubblica alla XXII^ edizione di Areté - Comunicazione Responsabile 2025, con la seguente motivazione:

“Campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro l’HPV che riesce ad arrivare ad un pubblico giovane con intelligenza ed emozione narrativa”.

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare ed informare le fasce di popolazione più giovane sull’infezione da HPV (Papilloma Virus), invitando a partecipare ad un importante Open Day Vaccinale presso l’ospedale Regina Margherita.

Il progetto si è sviluppato in più fasi: una prima parte teaser, che ha preso vita con un’operazione guerrilla diffusa in tutta la città di Torino la mattina del 14 febbraio 2025, attraverso la sola domanda “Cosa faresti per amore?”. Successivamente, un reveal della campagna andato live il 17 febbraio su diversi touchpoint - affissioni, stampa, radio, video web e canali social - con una risposta altrettanto forte: “Il vero gesto d’amore è vaccinarsi contro l’HPV". In questa seconda fase sono stati numerosi i talent che hanno prestato con entusiasmo e generosità la loro immagine alla causa.

Questa campagna sociale rappresenta un’importante iniziativa di sanità pubblica ed un’opportunità di sensibilizzazione sull’efficacia del vaccino e sull'importanza di prevenire eventuali gravi conseguenze legate all’infezione da Papillomavirus.