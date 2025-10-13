 / Attualità

Scempio ambientale al Villaretto: “Qui servono le foto-trappole”

L’ennesima denuncia dei cittadini sulle condizioni del lago del quartiere

Ancora un grave episodio di degrado ambientale colpisce il quartiere Villaretto, nella Circoscrizione 6. Nei giorni scorsi i volontari dell’Oipa e dell’associazione Pan (Pro Natura Animali), che da anni si occupano della tutela e della gestione del lago del Villaretto, hanno rinvenuto l’ennesimo accumulo di rifiuti abbandonati nell’area naturale.

A denunciarlo è la consigliera di Fratelli d’Italia Roberta Braiato, che in un post sui social ha espresso tutta la propria indignazione per una situazione ormai diventata insostenibile. “Ora basta - scrive Braiato - È l’ennesimo scempio nel nostro territorio. È urgente posizionare delle foto-trappole per individuare questi delinquenti. Troppi anni che il quartiere Villaretto viene preso di mira per scarichi di una quantità indecente di rifiuti”.

Secondo la consigliera, il problema dell’abbandono illecito di rifiuti nel quartiere si ripete da troppo tempo, senza che siano stati presi provvedimenti efficaci. “I residenti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti senza ulteriori attese - aggiunge Braiato, assieme al presidente, Valerio Lomanto, e alla coordinatrice, Giulia Zaccaro - La maggioranza dei torinesi, e persino alcune istituzioni, ignorano l’esistenza di questo quartiere, ma chi delinque evidentemente lo conosce bene”.

Philippe Versienti

