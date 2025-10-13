Atmosfere vintage con la serata swing de Le 3Chic per BallaTorino all'Osteria Rabezza

Le 3Chic sono un trio vocale al femminile: cantanti, ma anche ballerine jazz e musical style. Il loro spettacolo è un vero e proprio “vintage show” con un set di abiti, trucco e acconciature progettati ad hoc. Il loro repertorio spazia dagli arrangiamenti vocali anni ’40 in stile Trio Lescano e Quartetto Cetra a quelli americani in stile Andrews Sisters, ai brani jazz e swing degli anni ’40 ’50 e ’60, fino ad arrivare a brani post moderni e contemporanei riarrangiati in stile vintage e chicche musicali in chiave blues, rock and roll e rhythm and blues.

Le 3Chic sono accompagnate da una sezione ritmica musicale formata da piano, chitarra, contrabbasso e batteria e dai ballerini dell’Accademia Carma.

Il concerto è uno dei due appuntamenti della sezione ”A Cena si balla” inserita nell’ampio programma della terza edizione di BallaTorino Social Dance, progetto prodotto e coordinato da Fondazione Contrada Torino Onlus e dedicato all’espressione collettiva e aggregativa del ballo sociale negli spazi urbani della città.